FestNatal – Araxá 160 anos destaca bandas locais em noite de estilos variados nesta quarta (10)

A quarta-feira (10) do FestNatal – Araxá 160 anos será dedicada aos artistas da cidade, com uma programação que reúne diferentes estilos musicais e mostra a força e a diversidade da cena local. A noite começa às 19h, com a abertura da Vila do Noel e o show da Banda Malupa, grupo conhecido por reviver grandes sucessos do rock nacional e internacional. O vocalista Márcio Paiva, o Marcinho, adianta que o repertório promete empolgar o público. “Será um repertório muito legal, de muito rock, muito pop rock, dos clássicos dos anos 80 até os anos 2000. Tocar no FestNatal é uma honra, principalmente porque o evento prestigia os músicos da cidade e da região”, comenta.

Às 19h45, sobe ao palco Henrique Reis Quarteto, projeto instrumental formado por músicos araxaenses que transitam entre o choro, o forró e o jazz. “É uma combinação que reflete a nossa identidade musical e o carinho que temos pela nossa cultura”, destaca Henrique Reis.

Fechando a noite, às 21h, a banda 5º Sol convida o cantor Hugo Massato para uma apresentação especial. “A gente vai trazer um repertório bastante variado, com pop, com rock, fechando com uma belíssima apresentação de um trio de sopro lindíssimo. É um festival que a gente adora, que nos remete a coisas belíssimas, a sentimentos bastante nobres e é muita alegria poder compartilhar a nossa música em um palco tão gostoso como é o do FestNatal Araxá”, diz a cantora Karina Cleto.

Programação



10/12 – QUARTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h – Banda Malupa (Programação Extra)

19h45 – Henrique Reis Quarteto (Lei de Incentivo à Cultura)

21h – Quinto Sol convida Hugo Massato (Programação Extra)

11/12 – QUINTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h – Incruziada Blues Band (Programação Extra)

19h30 – Oficina Cultural Ton Lima (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Contação de Histórias Sambanguinhas – Histórias e Cantigas (Lei de Incentivo à Cultura)

20h15 – Caravana Soul (Lei de Incentivo à Cultura)

21h30 – Peixe Piloto (Programação Extra)

12/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h – Espetáculo Cadê o Natal? Copas Produções Artísticas (Lei de Incentivo à Cultura)

19h30 – Oficina Cultural Tecendo Histórias (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Contação de Histórias Cia Deu Na Telha (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Bêjazz (Lei de Incentivo à Cultura)

20h45 – 100% Chinelinho (Programação Extra)

22h30 – Samba Quente (Programação Extra)

Mostra de Artes



A segunda noite da Mostra de Artes movimentou o palco do FestNatal – Araxá 160 anos nesta terça-feira (9), reunindo quatro instituições culturais da cidade em uma programação marcada pela diversidade artística. As apresentações começaram às 19h, logo após a abertura da Vila do Noel, e trouxeram ao público trabalhos desenvolvidos ao longo do ano por crianças, adolescentes e adultos, em formatos que envolveram dança, música, circo e ações educativas.

A Fundação Rio Branco abriu a noite com o espetáculo A Viagem dos Sonhos, interpretado pelas alunas dos projetos Dançart e Salto para o Futuro. A apresentação ressaltou o trabalho contínuo da instituição na formação cultural e no fortalecimento do desenvolvimento social de crianças e adolescentes atendidos pela entidade.

Em seguida, o Instituto Movart levou ao palco cenas de música, canto, violão, balé e circo, evidenciando a pluralidade dos projetos realizados com diferentes faixas etárias ao longo do ano. O público acompanhou performances que destacaram tanto a inclusão quanto a expressão artística dos alunos.

Às 21h15, a Styll Company apresentou coreografias de hip-hop, k-pop, breaking e números temáticos, reforçando a força da dança urbana no cenário cultural local. O grupo exibiu trabalhos que envolveram alunos de várias idades e mostrou a evolução técnica e criativa construída dentro da companhia.

Fechando a noite, a Escola de Dança CSD Araxá exibiu um trecho do espetáculo Bailarinas de Brinquedo — A Loja Encantada, encantando o público com o repertório que marca o festival anual da instituição.

FestNatal Araxá



O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal – Araxá 160 anos é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço



FestNatal – Araxá 160 anos

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita