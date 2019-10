FestNatal Araxá 2019: concurso musical de Novos Talentos está com inscrições abertas

O festival que historicamente mais descobriu e incentivou talentos locais está de volta. O FestNatal Araxá 2019 abre uma série de ações junto à comunidade com o início do processo seletivo para a décima edição do concurso musical de Novos Talentos. “É um compromisso nosso promover os talentos musicais de Araxá, dando visibilidade aos trabalhos realizados por eles. Ao longo dos anos o concurso revelou muita gente de expressão no nosso cenário cultural e continua motivando muitos outros”, conta Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

As inscrições, totalmente gratuitas, estão abertas. Serão três fases até a premiação dos vencedores e apresentação no palco do FestNatal Araxá. “É um concurso que está inserido no maior festival de música de Araxá, então isso é um incentivo muito grande. Quem sabe o vencedor ali pode dividir o palco até com um dos ídolos que ele tem na música. Isso é muito importante”, ressalta Tiago Martins, diretor musical do concurso.

As inscrições

Os interessados em participar do Concurso Musical de Novos Talentos devem se inscrever até o dia 20 de outubro.



A ficha de inscrição já está disponível no site da ACIA (aciaraxa.com.br) nos postos de divulgação e na sede da FACIA (Fundação Cultural ACIA, Av. Getúlio Vargas nº 365, Centro, Araxá), em horário comercial. A ficha deverá ser enviada via email juntamente com o material/vídeo contendo o trabalho para seleção.



Segundo o regulamento, cada participante poderá inscrever um projeto, nas modalidades vocal, solo ou dupla ou instrumental solo nas categorias infanto-juvenil (9 a 15 anos) e jovem/adulto (a partir de 16 anos).



Ainda de acordo com Tiago Martins, as músicas a serem apresentadas nesta etapa não precisam ser inéditas, mas os vídeos não podem ultrapassar o tempo de três minutos.



A seleção

A seleção dos candidatos será feita por meio da audição dos vídeos enviados. Serão selecionados 32 trabalhos, sendo oito de cada categoria/faixa etária.





A primeira etapa do concurso será no dia 26 de outubro, às 18h, no Teatro Municipal. Nesse dia, acontecerá a apresentação dos 32 trabalhos selecionados. Vinte e quatro artistas passam para a segunda fase, no dia 10 de novembro no Teatro Municipal e, na última etapa, doze deles passarão por uma preparação com músicos e professores para a grande final no Teatro Municipal, dia 24 de novembro a partir das 19h. “É uma oportunidade muito grande para os participantes de conviver durante as fases do concurso com profissionais da música, com uma direção musical. Independentemente se for vencedor ou não, ele sai ganhando porque está em um ambiente de aprendizagem”, ressalta Tiago.



O 10º Concurso Musical de Novos Talentos é uma iniciativa do Rotary Club de Araxá Sul com apoio da Fundação Cultural ACIA e será realizado pelo projeto FestNatal Araxá.

SERVIÇO

Concurso Musical de Novos Talentos

Inscrições: até 20/10, gratuitas

Ficha de inscrição: no site da ACIA (aciaraxa.com.br) nos postos de divulgação e na sede da FACIA.