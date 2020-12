FestNatal começa neste sábado com carreata do Papai Noel e Toquinho

Araxá amanheceu diferente nesta sexta (11). O sorriso de crianças mudou cenários na região central e também no parque do Barreiro. É a exposição ‘Minhas Histórias’, uma ação do FestNatal Araxá.



Quarenta e seis crianças participam do projeto. “As fotografias delas foram impressas em grandes painéis que são integrados à decoração de Natal. Todas foram selecionadas pelas escolas a partir de produções de textos relacionadas ao tema”, ressalta o curador da exposição, Rafael Nolli.



Os painéis de três metros por três metros são interativos. O público poderá conferir os textos das crianças por meio de um QR Code. “Primeiro você baixa gratuitamente um aplicativo que faz a leitura dos códigos. Depois basta apontar a câmera do celular para o painel que automaticamente você será direcionado para nosso site onde estão as redações das crianças”, ressalta o assessor de comunicação do FestNatal Araxá, Daniel Nacati.



A abertura da exposição antecede um fim de semana cheio de atrações. Neste sábado (12) a banda Bejazz Street Band se apresenta no Barreiro a partir das 11h. Às 19h tem início a primeira de dez lives do Festival. A população poderá acompanhar de casa a chegada de Papai Noel em Araxá, juntamente com a Trupe Alex Darc e o show ‘Diego Figueredo convida Toquinho’.



Programação

Dia 12/12 ( Sábado)

11h00 – Bejazz Street Band – Barreiro

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

20h00 – Chegada do Papai Noel com a Trupe Alex Darc

21h- Show com Diego Figueredo e Toquinho



Dia 13/12 (Domingo)

11h00 – BeJazz Street Band – Coreto no Barreiro

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Jaime Nascimento Quinteto – Clássicos do Cinema – Escola Vivace

21h30 – Diego Figueiredo e Renato Teixeira



Dia 14/11 (Segunda)

19h00 – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Afro Beatles – Beatles ritmos brasileiros – Escola Nota Certa

21h30 – Diego Figueiredo e Mestrinho



Como participar

As transmissões das lives serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, Click Telecom, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.



Serviço

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/