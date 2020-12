FestNatal: programação online terá Toquinho, Renato Teixeira, Mariana Rios e Emílio & Eduardo

Começa no próximo dia 12 mais uma edição do FestNatal Araxá. O maior festival do gênero no Estado terá programação online este ano. Serão dez dias de lives com a participação de grandes nomes da música nacional e local, além de apresentações cênicas, de dança e contação de histórias. “Tudo parte de Araxá. Elaboramos uma programação diversificada para mantermos a tradição deste festival reconhecido pela qualidade e pela modernidade. O público vai se encantar”, diz Jonathan Nicoleti, produtor do evento.



Já na abertura, um presente para os amantes da boa música. O músico Diego Figueiredo recebe Toquinho, eterno parceiro do poeta e compositor Vinícius de Moraes. O encontro no salão Minas Gerais do Grande Hotel ocorrerá sem a presença do público, que poderá acompanhar a apresentação de casa, por meio do canal do evento no YouTube.



Diego é um dos grandes violonistas e está entre os três maiores guitarristas do mundo. Foi indicado este ano ao Grammy na categoria “melhor arranjo instrumental com acompanhamento de voz” e já conquistou inúmeros festivais internacionais, entre eles, o Montreux Jazz Festival, na Suíça, nos anos de 2005 e de 2007. Toquinho dispensa apresentações. Entre os seus sucessos estão clássicos da MPB como “Aquarela”, “O Caderno”, “A Bailarina” e “Tarde em Itapuã”.



A apresentação tem início às 20h30, mas o público pode acompanhar a programação da noite, que inclui a chegada do Papai Noel, a partir das 19h.



Só o começo

A maratona cultural do FestNatal Araxá terámais de 20 atrações musicais até o dia 20 de dezembro. Também compõem a grade de espetáculos nomes como Renato Teixeira (13/12), Mestrinho (14/12), Bia Marchese (15/12), Marcos Biancardini e Emílio & Eduardo(16/12), Hammond Grooves (17/2), Os Arachás e Samba Quente – Pais e Filhos (18/12) entre outros.



A cantora Mariana Rios tem presença confirmada no Festival no dia 19 de dezembro, um presente ao público local na data em que se comemora o aniversário de Araxá. No dia 20 está programada uma grande apresentação da Orquestra Ouro Preto, que apresenta o espetáculo “Conto de Natal”. O encerramento ocorre no dia 21 de dezembro com a celebração da Santa Missa direto da Igreja de Nossa Senhora das Graças, no Barreiro.



A programação completa você encontra no site do Festival: http://festnatalaraxa.com/





Como participar

As transmissões das lives serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.





SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/