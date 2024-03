Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe a 1ª Oficina Literária “Jardineiras, Semeando Palavras”

Uma oportunidade única para mulheres explorarem sua criatividade literária. O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe no sábado, 16 de março, das 14h às 17h, a 1ª Oficina Literária “Jardineiras, Semeando Palavras”. As inscrições estão abertas e são gratuitas.



O projeto é executado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Calmon Barreto (FCCB). A iniciativa tem como objetivo ser um momento de troca de experiências e criação artística, oferecendo às mulheres de Araxá um espaço para explorarem seu potencial criativo e literário.

Durante o evento, as participantes terão a oportunidade de se envolver na leitura de textos de escritoras araxaenses, além de escreverem seus próprios textos autorais. A experiência não se limitará apenas à literatura, mas também inclui outras formas de expressão artística, como dança, música, canto e pintura.

A oficina será conduzida por Melina Costa, escritora, educadora e facilitadora de oficinas de escrita, leitura, arte e estudos sobre a História das Mulheres. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (34) 9 9142 – 8782.