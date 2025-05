Fim do período chuvoso acende alerta para incêndios em áreas urbanas e de preservação em Araxá

Com a aproximação do fim do período chuvoso, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, emite um alerta à população sobre o aumento expressivo do risco de incêndios florestais e urbanos. O período seco e a baixa umidade do ar tornam as áreas verdes e de preservação permanente ainda mais vulneráveis, criando condições propícias para que pequenos focos de fogo se transformem em incêndios de grandes proporções.

Essa situação representa uma ameaça à fauna, à flora, ao patrimônio ambiental e à saúde pública. Por isso, é fundamental que a população esteja atenta às recomendações e que o poder público atue de forma preventiva para minimizar os riscos.

Como Prevenir



A Secretaria de Meio Ambiente destaca medidas simples, mas essenciais, que devem ser adotadas por todos neste período:

• Evite descartar materiais inflamáveis: Não jogue bitucas de cigarro, fósforos ou outros objetos que possam iniciar um incêndio, principalmente em áreas de vegetação ou vias públicas.

• Mantenha terrenos limpos: Retire folhas secas, galhos e lixo acumulado. Estes materiais funcionam como combustível natural para o fogo.

• Não faça fogueiras: O clima seco favorece a rápida propagação das chamas, dificultando qualquer tentativa de controle.

• Queimadas são proibidas: A prática é vedada em todo o território municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 7.303/2018.

• Não solte balões: Além de ilegal, balões representam um dos maiores riscos de incêndios em áreas de mata, já que carregam fogo em sua estrutura.

A Secretaria reforça que pequenas atitudes de cuidado e consciência fazem a diferença na preservação do meio ambiente e na segurança coletiva.