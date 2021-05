Fiscalização contra a Covid em Araxá contabiliza 275 denúncias no fim de semana

Entre denúncias recebidas via WhatsApp e ligações, a equipe de agentes de fiscalização da Prefeitura de Araxá recebeu 275 chamados entre sexta-feira (28) e domingo (30). Destes, dois estabelecimentos foram interditados no fim de semana por funcionarem após às 22h, em descumprimento ao decreto até então vigente.

A coordenadora de fiscalização da Vigilância Sanitária, Marcella Teodoro, atribui o número de denúncias à situação da cidade. Araxá, na última semana, registrou média de 100% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 14 óbitos e 761 casos confirmados.

“As pessoas estão se mostrando mais conscientes e preocupadas com a situação da pandemia que assola todo o país neste momento. Esse grande número de denúncias só reforça que a população está disposta a contribuir com o trabalho do Poder Público”, afirma.

Também, uma excursão de turistas foi notificada e autuada, com penalidade de pagamento de multa. Conforme Marcella Teodoro, os agentes de viagem responsáveis pela excursão não haviam entregue à Vigilância Sanitária o plano de contingência para essa viagem.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (34) 99257-1122. “É importante que o denunciante tenha em mãos o endereço completo para que nossa equipe possa localizar. Muitas vezes informam apenas uma referência, principalmente quando se trata de uma denúncia de aglomeração em chácaras. Sem o endereço completo, é praticamente impossível fazer o deslocamento”, explica.

Outra denúncia comum diz respeito a funcionários que foram infectados com a Covid, cumpriram o atestado e retornam aos seus postos antes do tempo indicado de isolamento. “Vale ressaltar que todos os pacientes positivados para coronavírus assinam um termo de compromisso de que irão permanecer 14 dias em isolamento, antes de retornar às atividades”, esclarece.