Fliaraxá anuncia as novidades da sua 11ª edição 

“Educação, Literatura e Patrimônio” é o tema que norteia o 11º Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que acontece entre os dias 5 e 9 de julho, quarta-feira a domingo, em Araxá. Esta edição apresenta uma série de novidades, a começar pelo lugar que abriga a programação presencial. Pela primeira vez, o evento será montado no Estádio Municipal Fausto Alvim. A estrutura inclui livraria, auditório, espaço para crianças, além da área de gastronomia com palco para as atrações musicais.

Outra novidade é que a Câmara Municipal de Araxá, em uma atitude inédita no país, vai participar ativamente do festival, coordenando o tradicional Prêmio de Redação Maria Amália Dumont, cujo tema será o mesmo do festival.

A Academia Araxaense de Letras também ganha protagonismo ao fazer a curadoria, por intermédio do seu presidente Luiz Humberto França, de uma série de 20 debates com autores de Araxá e região. A autora homenageada será a poeta araxaense Líria Porto.

Assim como na edição passada, a curadoria da programação adulta nacional será realizada, em comum, por Tom Farias, Sérgio Abranches e Afonso Borges. Tom Farias é escritor, jornalista e crítico literário, autor de 17 livros, entre eles, a biografia de Carolina Maria de Jesus; Sérgio Abranches é politólogo, escritor e autor de, entre outros, o romance “O Intérprete de Borboletas”. A programação infantil, por sua vez, fica a cargo do professor e escritor Rafael Nolli, e o autor homenageado será Leo Cunha, que comemora 30 anos de edições continuadas.

O Fliaraxá acontece em formato figital – ou seja, com programação presencial e digital, no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa. Presencialmente, o festival recebe nesta edição um grupo representativo de autores. Entre eles, Itamar Vieira Jr, Jeferson Tenório, Jamil Chade, Tom Farias e o angolano José Eduardo Agualusa.

O projeto “Muros Invisíveis” retorna, desta vez enfocando os professores e professoras pretas da cidade, em uma homenagem e foco na Educação.

Serviço:

11º Festival Literário de Araxá – Fliaraxá

De 5 a 9 de julho, quarta-feira a domingo

Tema: “Educação, Literatura e Patrimônio”:

Local: Programação presencial no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim (Av. Imbiara – Centro, Araxá) e programação digital no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa

Informações:

@fliaraxa – www.fliaraxa.com.br