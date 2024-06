FliAraxá e ExpoQueijo prometem atrair turistas do Brasil e do mundo para Araxá

Dois tradicionais eventos irão movimentar Araxá nos próximos dias. O calendário conta com o 12º Fliaraxá – Memória, Literatura e Diversidade, que acontece na Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) entre 19 e 23 de junho; e a ExpoQueijo Araxá International Cheese Awards 2024, que será realizada no Grande Hotel Termas de Araxá entre 27 e 30 de junho.

O Fliaraxá contará com renomados autores de todo o país, com atividades gratuitas abertas ao público. Neste ano, o festival enfatiza o equilíbrio entre a diversidade, economia criativa, raça, gênero e pessoas com deficiência, ao redor do tema “Memória, Literatura e Diversidade”.

A estrutura terá dois auditórios, duas livrarias, programação infantil e infantojuvenil, artesanato e gastronomia. O evento conta ainda com palestras, oficinas, rodas de conversa e lançamento de livros.

Já a ExpoQueijo chega à sua quarta edição com a promessa de grande público. Mantendo uma tradição, o concurso internacional da ExpoQueijo Brasil tem recorde de queijos estrangeiros inscritos, com representantes de cinco continentes.

Além do concurso, a programação contará com uma Feira Internacional de Negócios, com estandes que valorizam o consumo de produtos da agricultura familiar; vila gastronômica; mostras; apresentações culturais; entre outras novidades.