Fliaraxá entrega Prêmio de Redação Maria Amália Dumont 2022

O 10.° Festival Literário de Araxá – Fliaraxá – realizou a entrega do tradicional Prêmio de Redação Maria Amália Dumont no sábado (14). Nesta edição, o tema do prêmio, que contempla crianças e jovens estudantes de escolas públicas e privadas de Araxá, foi o mesmo do Festival: “Abolição, Independência e Literatura”. Foram três as categorias premiadas: 9 a 11 anos; 12 a 14 anos; e 15 a 18 anos. Cada uma premiou do 1° ao 5° lugar, totalizando 15 redações. Confira, abaixo, as redações premiadas:

CATEGORIA DE 9 A 11 ANOS – Confira aqui as redações vencedoras



Primeiro lugar: Ana Júlia Cruz da Silva – E.M. Dona Gabriela – título: Abolição, Independência e Literatura

Segundo lugar: Anabelle Machado de Resende – Colégio Atena – título: Verás que um filho teu não foge a luta

Terceiro lugar: Hélio Gomes de Oliveira Mota – Colégio Dom Bosco – título: Literatura é a vida em ação

Quarto lugar: Julia Manuela Lisboa Silva – E.M. Antônio Augusto de Paiva – título: Abolição, Independência e Literatura

Quinto lugar: Manuela Silva Batista – E.M. Professor Nelson Gomes – O Brasil demorou para ser livre

CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS – Confira aqui as redações vencedoras



Primeiro lugar: Gabrielly Beatriz Campos – Colégio São Domingos – título: Um caminho para a liberdade

Segundo lugar: Regiane Rainara Alves de Oliveira – E.M. Professora Auxiliadora Paiva – título: Leitura e aprendizagem

Terceiro lugar: Christian Henrique Boaventura – E.M. Aziz J. Chaer – título: A liberdade no Brasil

Quarto lugar: Julia Oliveira Costa – Colégio Atena – título: O legado luso-afro-brasileiro: passado, presente e futuro

Quinto lugar: Yanni Dias Santos – E.E. Vasco Santos – título: Uma voz contra o racismo

CATEGORIA DE 15 A 18 ANOS – Confira aqui as redações vencedoras



Primeiro lugar: Isabella Alves Alexandrino – Colégio Atena – título: A literatura pelos meus olhos

Segundo lugar: Mariana de Oliveira Borges – E.E. Vasco Santos – título: Vozes que clamam

Terceiro lugar: Mariana Gomes Sousa – Colégio Dom Bosco – título: Vindos do baobá

Quarto lugar: Graziella Aparecida Pereira – CEFET – título: Escritas magnificas silenciadas pela discriminação racial

Quinto lugar: Nycaely Irani Dias Ferreira – E.M. Aziz J. Chaer – título: Literatura e história

