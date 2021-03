Força-tarefa contra Covid-19 reforça fiscalização em Araxá

São mais de 120 pessoas mobilizadas 24 horas por dia e 10 veículos, sendo sete locados e três de frota própria, para fiscalização de descumprimento das medidas de restrições e isolamento social de prevenção e combate à Covid-19.

Araxá começa no domingo (14) os trabalhos efetivos de call center e fiscalização para o diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus no município. O treinamento dos profissionais contratados aconteceu no sábado (12), inclusive, com barreiras sanitárias nas ruas e avenidas da cidade como parte prática das ações.

Festas e comemorações em residências, descumprimento das medidas de restrições e comércio funcionando de forma irregular foram algumas das denúncias realizadas através do Disque-denúncia (34 9.9257-1122) nos últimos dias.

Alguns atendimentos e notificações foram realizadas como parte do treinamento dos novos servidores e serão intensificadas nos próximos 90 dias. “Vamos atuar de forma ostensiva, se fazer presente nas ruas da cidade, para conscientização e notificação das pessoas que descumprirem as medidas de isolamento social”, destaca o coordenador-geral da Força-tarefa, major Paulo Roberto Arduini.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, a fiscalização objetiva evitar o avanço do coronavírus.

“Precisamos aumentar a fiscalização para orientar as pessoas e notificar aqueles que descumprirem as medidas impostas no decreto estadual. Com isso, vamos reduzir a circulação na cidade e, consequentemente, frear a proliferação do vírus. Enquanto a vacina não chega, temos que fazer ser respeitadas as medidas de isolamento e só vamos conseguir isso com a conscientização da população e fiscalização daqueles que ainda não perceberam a gravidade da situação”, explica Leninha.