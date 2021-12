Forças de Segurança deliberam sobre Plano Integrado de Segurança Pública

A captação e gestão de recursos logísticos para o Plano Municipal de Segurança Pública foi tema de debate na Prefeitura de Araxá entre representantes do setor, em reunião realizada nesta terça-feira (14).

O município esteve representado pelo vice-prefeito Mauro Chaves e secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa. Também participaram representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia de Meio Ambiente, Conselho Comunitário de Segurança (Consep), Sistema Prisional, Poder Judiciário, Guarda Patrimonial, Conselho Tutelar, Tiro de Guerra, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O vice-prefeito Mauro Chaves destacou que a Administração Municipal tem investido em segurança pública, sendo parceira das Forças de Segurança no combate à criminalidade.

O secretário Daniel Rosa reforçou que o plano visa aprimorar o sistema de segurança pública no município de Araxá, por meio de ações de modernização, ampliação, proteção do patrimônio público, qualificação e interação das forças de segurança. Também garante os direitos humanos, a prevenção e o combate à violência e ao crime.

Os participantes apresentaram as principais demandas do setor e discutiram as ações que vão contribuir para a melhoria da segurança na cidade.