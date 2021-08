Fórum Comunitário debate descarte irregular de lixo em Araxá

A Câmara Municipal realizou, nesta quarta-feira (04), Fórum Comunitário sobre o descarte irregular de lixo e entulhos em Araxá. O evento, solicitado pelo vereador Bosco Júnior, contou com ampla participação dos parlamentares e autoridades do município. A sessão foi transmitida pelo canal youtube.com/camaramunicipaldearaxa e segue disponível para visualização da comunidade araxaense.

Bosco Jr. abriu a sessão destacando as cobranças da comunidade sobre as irregularidades no descarte de lixo e entulho em locais não apropriados. “O Fórum tem por objetivo buscar soluções para irregularidades praticadas por pessoas e empresas que realizam esta prática”. Ainda de acordo com ele, em fevereiro de 2020 ele havia protocolado ofício junto ao Ministério Público sobre o Bota Fora do Distrito Industrial. Em 2017, o parlamentar havia apresentado indicação ao Executivo propondo a criação de um canal de denúncias dos descartes.

O superintendente o IPDSA, Ney Dutra, apresentou dados relacionados aos resíduos sólidos urbanos, pesagem do Aterro Sanitário e a disposição destes resíduos no Distrito Industrial, além de fotos de pontos críticos espalhados pela cidade e propôs soluções como o cercamento de áreas verdes, educação ambiental, parcerias, fiscalização e monitoramento.

O secretário Municipal Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva afirma que desde o início do mandato, a Prefeitura tem uma grande preocupação com o lixo, principalmente com os descartes irregulares nas ruas. “Vamos trabalhar também com a conscientização da população para deixar a cidade totalmente limpa. Quem não tem condições de pagar uma caçamba, deve entrar em contato com a Prefeitura. Também temos projetos futuros como o Ecoponto, além de estarmos atentos ao surgimento de novas ideias”, afirma.

Também estiveram presentes o superintendente municipal de Turismo, Ricardo Ruas, o assessor de Indústria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Paulo Venâncio de Andrade, bem como representantes das empresas de aluguel de caçambas. Ao fim da sessão, o vereador Bosco Júnior garantiu que irá apresentar uma indicação ao prefeito Robson Magela, compilando as melhores alternativas apresentadas durante o debate.

Reuniões sem público

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube e pela Rádio Imbiara FM 91,5.