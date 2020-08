Frente fria promete temperaturas mais baixas em Araxá

Uma frente fria que atinge Minas Gerais promete derrubar a temperatura em Araxá nos próximos dias. Após semanas de calos e umidade baixa, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta mudança no clima a partir de hoje (21). O dia será nublado, com possibilidade de chuva, com temperatura máxima de 24oC e mínima de 15oC.

A chuva, de maneira isolada, poderá chegar a várias regiões no sábado (22), inclusive na capital mineira.

Em Araxá, o sábado tem previsão de sol, alternado com pancada de chuvas e possíveis trovoadas com temperaturas variando de 22o a 14o. Já no domingo haverá predomínio de sol, apenas com poucas variações de nuvens e termômetros marcando entre 24o e 11o. No decorrer da semana a cidade pode ter temperaturas abaixo de 10o.