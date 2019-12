Funcionamento dos serviços prestados pela Prefeitura para este final de ano

A Prefeitura de Araxá já tem definido o funcionamento de serviços prestados para comunidade neste final de ano. Confira:

Centros e Escolas Municipais de Educação Infantil

O setor administrativo da Secretaria de Educação estará funcionando normalmente até quarta-feira, 18 de dezembro, e voltará normalmente no dia 2 de janeiro. Já as Unidades de Ensino – Centros e Escolas Municipais de Educação Infantil (Cemei / Emei) estão fechadas e reabrem no próximo dia 20 de janeiro de 2020.

UBS, ESF, UPA e TFD

Exceto os dias 19 e 25 de dezembro de 2019 e 1° de janeiro de 2020 que são feriados, e 24 e 31 deste mês, pontos facultativos, o setor administrativo da secretaria, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF – antigos PSF) funcionam nas demais datas entre 7h e 17h.

Já a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona em regime de plantão 24 horas e o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) estará funcionando das 7h às 12h nos dias 23,26,27 e 30 de dezembro.

Centro Esportivo Álvaro Maneira

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, informa que o Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) estará funcionando na sexta-feira, 20, sábado, 21, e domingo, 22, de 10h às 16h, e ficará fechado nesta quinta-feira, 19 de dezembro, por conta do feriado.

A partir do dia 23, o Centro Esportivo entrará em recesso e voltará normalmente na quinta-feira, 2 de janeiro, das 8h às 17h, mesmo horário estipulado para o Projeto “Viva a Vida” que retornará as atividades no próximo dia 6.

Guarda Patrimonial, Aeroporto Romeu Zema, Central de Videomonitoramento Urbano e Asttran

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania definiu funcionamento normal para a Guarda Patrimonial, o Aeroporto Romeu Zema e a Central de Videomonitoramento Urbano estarão em esquema de plantão 24 horas a partir de 19 de dezembro diariamente até 1° de janeiro de 2020.

A Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran) dará expediente normal das 7h às 22h. O setor administrativo da secretaria funciona até quarta-feira, 18 de dezembro, e retorna com as atividades normais no dia 2 de janeiro de 2020.

Coleta do lixo

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que a coleta do lixo orgânico será mantida normalmente neste final de ano. Somente não haverá coleta na cidade nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Em relação a coleta seletiva, apenas nos dias 19, 20 e 25 de dezembro, além do dia 1º de janeiro, o serviço não será disponibilizado para a comunidade. Nos demais dias, a coleta seletiva também irá permanecer com a sua programação normal.

Museus e Teatro Municipal

Neste final de ano, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) definiu o funcionamento dos museus. Ficam abertos de segunda a sexta-feira, as 7h às 19h, aos sábados e feriados, entre 10h e 16h, e aos domingos, das 8h às 13h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, eles ficarão fechados.

Já as portas do Teatro Municipal estarão abertas das 8h às 13h, exceto nos dias 22, 25 e 29 de dezembro e 1° de janeiro de 2020.

Procon

O Procon, que trabalha de segunda a sexta-feira, estará atendendo neste fim de ano nos dias 26 e 27 de dezembro, das 9h às 14h. Não haverá atendimento nos dias 19, 20, 23, 24, 25, 30 e 31 deste mês e 1° de janeiro de 2020. A unidade de Araxá volta ao normal na quinta-feira, 2.

Parque do Cristo

Nos últimos dias do ano, incluindo feriados (25 de dezembro e 1° de janeiro) e pontos facultativos (24 e 31 de dezembro), o Parque do Cristo estará com funcionamento normal das 7h às 22h.

Já o setor administrativo do Parque, que oferece informações turísticas ao público, estará em funcionamento das 8h às 21h.

Demais serviços

O setor administrativo das demais secretarias funcionará até quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 e voltará normalmente na quinta-feira, 2 de janeiro de 2020.