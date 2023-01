Fundação Cultural Calmon Barreto abre processo seletivo para contratação temporária de 36 professores de música

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com processo seletivo aberto para a contratação temporária de 36 vagas de ampla concorrência para a função de Instrutor Técnico Musical na Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. O contrato terá duração de 6 meses e as inscrições vão até o dia 27 de janeiro (sexta). O salário é de R$ 1.800,00, mais vale-alimentação, para 36 horas semanais de trabalho.

O edital exige formação mínima do curso técnico específico para as vagas ofertadas. São elas: Instrutor música II/Técnica Vocal (2); Instrutor música II/Piano (2); Instrutor música II/Teclado (3); Instrutor música II/Violão (6); Instrutor música II /Instrumento de Sopro/Flauta Transversal (2); Instrutor música II/ Instrumento de Sopro/Sax/Trompete e Clarineta (2); Instrutor música II/Bateria (2); Instrutor música II/Arranjador (2); Instrutor música II/Maestro de Banda (2); Instrutor música II/Violoncelo (2); Instrutor música II/Violino (5); Instrutor música II/Guitarra (2) e Instrutor música II/Teoria Musical (4).

As inscrições terminam nesta sexta-feira (27), até às 18h, presencialmente na secretaria da Escola de Música (Praça Arthur Bernardes, n° 18, Centro), em envelope lacrado com protocolo de recebimento; ou até às 23h59 pelo e-mail: [email protected], onde deverão ser enviados todos os documentos solicitados.

O resultado da seleção será publicado no dia 17 de fevereiro. O edital completo, com demais informações e ficha de inscrição, está disponível no site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br ).

“Este edital busca democratizar o processo e dar a oportunidade para que todos os profissionais da área participem. É um meio de valorizar quem já tem um bom currículo e tempo de trabalho na área. Nossa preocupação é de fazer uma seleção transparente e contratar estes professores temporariamente para exercerem os cargos, até que seja realizado o concurso público que acontecerá nos próximos meses”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.