Fundação Cultural Calmon Barreto recebe visita de secretário de Estado de Cultura e Turismo

Mesa com café, quitanda, doce mineiro e mais o embalo de música tocada por artistas locais. Essa foi a recepção preparada pela equipe da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) ao secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas José de Oliveira.

A visita aconteceu na sexta-feira (27) e contou com a presença do prefeito Robson Magela, da presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, além do deputado estadual Bosco. Logo na entrada, o secretário foi surpreendido por uma apresentação musical do pequeno Iury, de 9 anos, aluno de violino da Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo”. Ao lado da sua mãe Eleny, que o acompanhou no piano, ele se apresentou com músicas contemporâneas.

“Esse é o futuro de um novo mundo. A arte vai ter um papel muito fundamental para implicar uma nova forma de vida no pós-pandemia”, disse Leônidas, em tom de elogio.

Durante a visita às instalações da FCCB, que foi a Estação Ferroviária Oeste de Minas datada de 1926, ele também conheceu o Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond”. Cercado pelos 11 teares, o momento foi de despertar memórias afetivas. “Tenho várias peças, e a paixão pela tecelagem vem da admiração pela minha avó, que tinha um tear”, acrescentou o secretário, que aproveitou a visita para adquirir uma peça de lã de carneiro.

O momento também foi oportuno para discussão de projetos e incentivos por parte do governo do Estado para fortalecer o fomento à cultura no município. “No que diz respeito à promoção da cultura, são várias iniciativas que vêm sendo discutidas com o objetivo de dar visibilidade às potencialidades de Araxá, como o patrimônio, a história, a gastronomia e as suas tradições”, destaca o prefeito Robson Magela.

“Foi um encontro produtivo, com perspectiva de implantarmos projetos na cidade que fomenta nossa cultura local ao tempo que valoriza nosso patrimônio histórico. Em breve teremos novidades para a cidade”, conclui Cynthia Verçosa.