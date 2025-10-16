Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá abre processo seletivo para cargos de contratação temporária

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) abriu inscrições para processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para recomposição do quadro de servidores das unidades de acolhimento institucional.

As vagas são para os cargos de advogado, assistente social, auxiliar de cozinha e motorista. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até nesta sexta-feira, 17 de outubro, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O processo seletivo será composto por análise curricular e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado a critério da Administração. A publicação dos resultados será feita no Diário Oficial do Município de Araxá e no mural da Fundação (Rua da Bomba, nº 100, bairro Leda Barcelos).

O edital completo, com requisitos, carga horária e remuneração de cada cargo, está disponível Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e-DOMA) do dia 9 de outubro (tinyurl.com/ajyaczav) e também no site da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (www.fcaa.mg.gov.br).

Link: https://tinyurl.com/rvhs4cxj