Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá divulga classificação final do concurso público

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) divulgou a classificação final do concurso público para provimento de cargos/funções para o quadro de pessoal. São 54 vagas, cinco delas reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Os cargos ofertados são agente de serviços gerais, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de apoio operacional, cozinheiro, educador social feminino, educador social masculino, recepcionista, assistente social, coordenador, enfermeiro, pedagogo e psicólogo. A remuneração mensal varia entre R$ 1.276,40 e R$ 3.395,65.

A homologação e convocação sairá no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e.Doma) no início de fevereiro. Mais informações, pelo telefone (34) 3691-7192.

Confira a lista da classificação final: https://bit.ly/3WWSOFy