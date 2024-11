Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá promove mês de atividades e celebrações no Dia das Crianças

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), por meio do Setor de Apadrinhamento, realizou diversas ações comemorativas em outubro, o mês das crianças. Com o apoio de parceiros institucionais e padrinhos, as atividades proporcionaram momentos de diversão, interação e inclusão social para as crianças e adolescentes da fundação.

Durante todo o mês, foram organizadas gincanas, brinquedos infláveis, jogos, passeios, um dia especial na chácara, além de comemorações com lanches, guloseimas e presentes. De acordo com a Presidente da FCAA, Taciana Almeida, o Dia das Crianças é uma data que vai além das comemorações, é um momento para promover vivências que fortalecem o desenvolvimento e bem-estar desses jovens.

“O Dia das Crianças é mais do que uma celebração; é um momento para reforçar seus direitos e envolver toda a sociedade nesse processo. São momentos de descoberta, sensibilização e conscientização sobre a causa da infância. Durante essa semana, muitos padrinhos e instituições têm a oportunidade de conhecer de perto o apadrinhamento, ao receber as crianças em seus ambientes de trabalho e interagir com elas. Isso dá visibilidade à importância de apoiar nossas crianças e adolescentes, incentivando mais pessoas a se sensibilizarem com essa causa”, explica Taciana.