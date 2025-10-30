Ginásio Santa Luzia ganha mural que celebra a história e a memória afetiva de Araxá

A arte urbana segue transformando os espaços esportivos de Araxá. O Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira, no bairro Santa Luzia, recebeu um novo mural artístico que valoriza a história e a identidade cultural do município. A iniciativa integra o projeto “Memomural”, que une esporte, arte e memória afetiva, criando verdadeiras galerias a céu aberto nos ginásios municipais.

Na obra, o grafite dá vida a personagens que representam a essência do povo araxaense. Entre os homenageados estão Maria Rita da Cruz, parteira e artesã que libertou sua mãe da escravidão e se tornou referência de solidariedade; Joaquim Antônio Côrtes (Nhô Quim), radialista e cordelista que eternizou as tradições da cidade em seus versos e programas de rádio; Joviano Batista de Oliveira (Sr. Jovi), músico e fundador da tradicional Lira Araxaense; e Adélia Pereira Valle (Dona Delica), educadora, escritora e integrante da Academia Araxaense de Letras.

Cada figura retratada carrega uma parte da história e da cultura de Araxá, conectando gerações e reafirmando o valor da memória coletiva. A pintura já está concluída, restando apenas ajustes finais no entorno do espaço.

Além da revitalização artística, o ginásio também passou por melhorias estruturais para receber o mural, com tratamento das paredes, correção de umidade e aplicação de verniz protetor, garantindo maior durabilidade à obra.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes (Dedé), destaca que o projeto reforça o vínculo entre a prática esportiva e o sentimento de pertencimento da comunidade.

“O Ginásio Santa Luzia é um espaço importante para o esporte araxaense, onde muitos atletas iniciaram sua trajetória. Essa revitalização traz mais beleza e significado, transformando o local em um ponto de encontro entre o esporte, a arte e a história da cidade. A ideia é dar continuidade ao projeto com novas intervenções no viaduto e no muro do ATC”, afirma Dedé.