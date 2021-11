Governador e Prefeito planejam fazer da Expoqueijo um dos maiores eventos do Brasil

A ExpoQueijo Brasil – International Cheese 2021 já é considerada um dos maiores festivais de queijos do mundo. Mas, a expectativa para os próximos anos é colocar a exposição entre os principais eventos do Brasil. O compromisso foi feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo prefeito de Araxá, Robson Magela, durante a abertura oficial promovida nesta quinta-feira (4), no Tauá Grande Hotel de Araxá. A cerimônia reuniu produtores de quinze estados brasileiros, autoridades políticas e amantes do queijo de todo o país.

Ao todo, cerca de 50 mil pessoas são esperadas durante os quatro dias de festa. A ExpoQueijo Brasil – International Cheese 2021 conta com concurso Internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos e exposição de produtos. A exposição, aberta ao público, conta também com atrações musicais e culturais e já é o maior evento de queijos certificados (registros dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE), Federal (SIF), Sisbi ou Selo Arte do Brasil.

De acordo com o Governador, o Estado não vai medir esforços para que a ExpoQueijo aconteça anualmente em Araxá. “É um prazer enorme fazer a abertura deste grande evento. Queremos dar total apoio para que essa exposição seja realizada aqui na cidade anualmente e que seja ampliada cada vez mais. Minas Gerais é o Estado com maior número de laticínios no país e onde os queijos artesanais são reconhecidos. E nada melhor que um evento como esse para dar visibilidade, reconhecimento e valorização do produtor”, afirma Romeu.

O prefeito Robson Magela ressalta que a intenção do município é realizar um grande evento mensalmente na cidade. “Eu sempre digo que a recuperação da economia araxaense passa diretamente pela retomada do turismo. E hoje temos uma prova disso. Ver nossa cidade cheia novamente, com hotéis com 100% da ocupação, um evento tão bem organizado, que divulga nossa cidade em todo o país, é muito gratificante. Podem ter certeza que a Prefeitura de Araxá sempre será parceira desses grandes eventos e junto com o Governo do Estado vamos transformar a ExpoQueijo Brasil em um dos maiores eventos do país”, destaca.