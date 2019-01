Governador Romeu Zema se reúne com embaixador do Canadá no Brasil

Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

O governador Romeu Zema recebeu nesta quarta-feira (9/01) o embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone, para uma visita de cortesia, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Durante a conversa, o governador falou dos seus desafios na administração do Estado e enfatizou a intenção de estreitar relações institucionais e comerciais entre Minas Gerais e o Canadá. “Essa será uma marca do nosso governo, a busca incessante de investimentos, nacionais e internacionais, para o nosso estado”, disse o governador Romeu Zema.

“Tivemos a oportunidade de saber mais do programa do governador para o futuro de Minas Gerais e entender como Canadá, Minas Gerais e o Brasil podem trabalhar juntos em projetos econômicos, para geração de empregos e para melhorar os serviços do governo”, afirmou o embaixador Riccardo Savone.

Segundo ele, Minas é o Estado que concentra o maior número de empresas canadenses no país. A maior parte delas com atuação nas áreas da mineração, educação e automobilística. “Expliquei um pouco ao governador como as empresas canadenses têm parceria aqui no Brasil e o governador se interessou muito. É possível estreitar as relações”, disse o embaixador.

A cônsul-geral do Canadá no Brasil, Evelyne Coulombe, também participou do encontro, assim como o adido comercial do Canadá em Belo Horizonte, Franz Brandenberger.