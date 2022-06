Governo de Minas e Prefeitura de Araxá oficializam implantação de fábrica de aviões no município

Com previsão de investimento inicial previsto na ordem de R$ 658 milhões e geração de cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos, Araxá deu mais um passo rumo à concretização da instalação da fábrica de aviões da empresa Desaer Desenvolvimento Aeronáutico.

A assinatura de despacho do Governo de Minas Gerais para a implantação da fábrica aconteceu na nesta sexta-feira (3), no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Durante a cerimônia, o prefeito Robson Magela ressaltou que a vinda da empresa foi possível graças à parceria entre a Prefeitura de Araxá e o Governo de Minas Gerais.

“A vinda de uma grande fábrica cria a expectativa não só de giro da economia como também de geração de empregos e ampliação de cursos da área de tecnologia voltados para a qualificação de mão de obra para atender a fábrica de aviões. E o apoio do Governo de Minas Gerais foi fundamental para a concretização desse investimento. Vale destacar também a atuação do secretário Juliano César (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo), com contatos assertivos para fomentar a escolha de Araxá para a instalação da fábrica de aviões da Desaer”, disse o prefeito.

O governador Romeu Zema também destacou o interesse do Governo Municipal junto ao Estado para concretização da instalação da empresa e reforçou o crescimento previsto também para outros setores.

“É uma indústria que causa um impacto muito maior que outras indústrias que não fazem uso de alta tecnologia. Porque você faz uso de mão de obra muito especializada, mão de obra que vai demandar uma formação contínua, e isso acaba atraindo outros investimentos como fornecedores de peças e serviços para atender a empresa”, reiterou o governador.

Além do governador Romeu Zema e prefeito Robson Magela, a assinatura contou também com a presença do cofundador e CEO da Desaer, Evandro Fileno; do vice-prefeito Mauro Chaves, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, do deputado estadual Bosco, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, e demais autoridades.

A fábrica da Desaer será instalada em uma área de 277.800 m² anexa ao Aeroporto Municipal. A empresa irá atender os mercados comercial, cargueiro e de defesa, com investimento inicial previsto de R$ 658 milhões na construção da fábrica e geração de 1.000 empregos diretos e indiretos.

De acordo com o CEO da Desaer, Evandro Fileno, a ideia é instalar de imediato escritório de engenharia no município, enquanto a fábrica é construída.

“Foi uma disputa entre sete Estados e Minas Gerais foi o mais transparente, mais profissional. Dentro das opções de cidades mineiras, Araxá foi escolhida não só pelo ponto estratégico como infraestrutura aeroportuária, como também pelo apoio e incentivo encontrado nessa gestão para fazer tudo acontecer e chegarmos a este momento”, destacou Evandro.

Ela fala que já foram assinados contratos com clientes para venda de aeronaves que serão fabricadas em Araxá, e, portanto, a previsão é que até 2024 a fábrica já entregue as primeiras unidades.