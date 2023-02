Governo de Minas reafirma apoio e projeto do Hospital Municipal de Araxá é encaminhado para análise da Vigilância Sanitária Estadual

A Prefeitura de Araxá se reuniu com o Governo de Minas Gerais, nesta segunda-feira (6), para tratar sobre o apoio do Estado na construção do Hospital Municipal. O encontro teve as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, do deputado estadual Bosco, da secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, do chefe de Gabinete, Germano Afonso, e da assessora de Saúde, Talita Ferreira.

Conforme sugeridas na última reunião ocorrida no ano passado, as adequações no projeto do Hospital Municipal foram apresentadas e o mesmo já está sendo avaliado pela Vigilância Sanitária Estadual para aprovação.

O secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, reafirmou a parceria financeira para a construção do Hospital Municipal em Araxá e o investimento será anunciado em breve pelo governador Romeu Zema.

O deputado estadual Bosco acrescenta que as tratativas do Hospital Municipal avançam a cada reunião realizada com o Estado. “É uma parceria de grande valia que vai possibilitar o acesso da população de Araxá e microrregião a diversas especialidades médicas”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca que a implantação do Hospital Municipal vai representar mais avanço para a saúde pública de Araxá. “É a nossa gestão em parceria com o Governo de Minas viabilizando a vinda de atendimentos de média e alta complexidade, com estrutura moderna e equipamentos de última geração. Futuramente, as pessoas não precisarão buscar esses atendimentos em outras cidades. Isso vai gerar mais dignidade à nossa população”, destaca.



Complexo Hidromineral do Barreiro



O prefeito Robson Magela e o deputado estadual Bosco também se reuniram com o diretor-presidente da Codemge e da Codemig, Thiago Toscano, para solicitar a manutenção na Estância Hidromineral do Barreiro, que sofreu com as chuvas nos últimos dias, além de tratativas a respeito da municipalização do espaço.

O gestor se comprometeu com o apoio, reiterou que a manutenção será feita antes do Carnaval e que a privatização do Barreiro ao município se dará após a realização de algumas obras por parte do Estado.