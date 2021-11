Governo Federal aprova aditivo de R$ 7,8 milhões da Prefeitura de Araxá para recuperação ruas e avenidas

O Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou termo aditivo de R$ 7.867.473,79 da Prefeitura de Araxá para obras de duplicação da avenida Hitalo Ros e recuperação de ruas e avenidas de diversos bairros de Araxá. O recurso da Administração Municipal está adicionado como contrapartida ao contrato de R$ 34.418.655,45 com o Governo Federal para as intervenções.

O aditivo, pleiteado pelo prefeito Robson Magela diretamente ao presidente Jair Bolsonaro durante visita a Araxá no dia 18 de outubro, foi publicado na edição de terça-feira (9) do Diário Oficial da União.

O prefeito Robson também contou com apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que intermediou o pleito junto ao Governo Federal, durante audiência em Brasília, no final de junho. O encontro também teve a presença do deputado estadual Bosco.

O aditivo possibilita o reequilíbrio financeiro dos serviços contratados junto às empresas licitadas. Alguns materiais para a composição do asfalto tiveram aumento de100% dos valores contratados no período de crise financeira.

“Ficamos muito felizes pelo atendimento pontual feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em aprovar esse aditivo. Em breve, avenidas e ruas de diversos bairros serão recuperadas pela nossa gestão, atendendo uma antiga demanda da população”, destaca o prefeito Robson Magela.