Grande Hotel declara fechamento temporário

COMUNICADO

Pela complexidade global que atravessamos neste momento e seguindo orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, em decorrência do risco eminente de propagação do novo Coronavírus (COVID-19) e com o objetivo de colaborar para a segurança e integridade dos nossos hóspedes, Emocionadores, Araxaenses e população local que frequentam a cidade de Araxá e toda região do Triângulo Mineiro, o Grupo Tauá de Hotéis, declara o fechamento temporário do Grande Hotel Termas de Araxá (MG) e paralisação das atividades do complexo hidrotermal até o dia 05 de abril.

Patrimônio Histórico Nacional, o Grande Hotel Termas de Araxá, inaugurado em 1944, é um complexo turístico brasileiro de visibilidade, o que faz dele, destino para viajantes de todas as partes do Mundo. Outro importante fator de decisão do Grupo é a responsabilidade diante do fluxo intenso de turistas da Melhor Idade.

Da mesma forma, o espetáculo Páscoa Iluminada Araxá, que seria realizado até o dia 12 de abril, foi adiado para o período de 06 a 23 de agosto de 2020.

O hotel declara, ainda, que as reservas de pacotes para este período poderão ser alteradas para datas até 31 de dezembro. Estamos trabalhando com uma flexibilização maior em nossa política de cancelamentos e alteração de todas as datas.

Continuaremos caminhando juntos, com base nos alicerces que construímos nesses 33 anos de história do Grupo, com a valorização humana, flexibilidade nas condutas e excelência no atendimento.

Permanecemos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, pelos nossos canais de comunicação:

Site: www.taua.com.br

Central de Reservas: (31) 3236 1900

Whatsapp: (31) 99954 9936

DANIEL CHEQUER RIBEIRO

PRESIDENTE GRUPO TAÚA DE HOTÉIS