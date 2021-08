Grupo Tauá contrata mão de obra local e se prepara para a reabertura do Grande Hotel Termas de Araxá

Fechado durante a onda roxa, há seis meses, por conta do avanço da pandemia no país, o Grande Hotel Termas de Araxá vai reabrir. A rede anuncia 70 recontratações e quase 50 novas contratações de mão de obra local.

Nesse momento, a empresa está empenhada no treinamento de seu time de colaboradores para receberem e entreterem hóspedes de forma segura, eficiente, mas com ênfase na simpatia, na atenção e no cuidado.

A capacitação dos profissionais contratados terá diversas temáticas. Um treinamento específico sobre a hospitalidade mineira e a cultura do sorrir – será conduzida pelo fundador do Grupo Tauá, Sr. João Ribeiro. Aos 75 anos, ele mantém a função de liderar a “imersão na cultura do sorriso” pela qual passam todas as pessoas contratadas para qualquer cargo na rede de hotéis.

Na ocasião, além de reforçar aos novatos a missão, visão e valores, serão abordados temas ligados ao jeito Tauá de atender, pontos fundamentais para que todos os colaboradores estejam aptos a proporcionar aos hóspedes, as melhores experiências no Tauá.

Colaboradores de todos os setores receberão formação prática, como por exemplo técnicas de serviços para garçons e padronização de arrumação de apartamentos para camareiras, dentre outros.

Tão importante quanto, ainda neste treinamento, todos serão capacitados para quanto às práticas de prevenção da Covid-19 e também como atender os hóspedes adequadamente, de acordo com os protocolos sanitários definidos para o setor de hotelaria.

Em breve, a rede promete anunciar as melhorias realizadas, o detalhamento da obra e investimentos.