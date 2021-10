Honório de Paiva Abreu e Tonico do Alonso ficam parcialmente interditadas nesta quinta

A Secretaria Municipal de Segurança Pública comunica que duas vias ficam interditadas, com período previsto entre 6h e 17h, desta quinta-feira (7) para execução de serviços de ligação de água e de esgoto.

– Interdição 1 – Avenida Honório de Paiva Abreu, bairro Bela Vista (interdição parcial no primeiro quarteirão; trânsito funciona em meia pista sentido Centro / bairro). Serviço de ligação de esgoto. Os usuários do transporte público urbano devem ficar atentos a possíveis atrasos na linha de ônibus nº 10 – Bela Vista / Centro.

– Interdição 2 – Rua Tonico do Alonso, bairro Urciano Lemos (interdição parcial no primeiro quarteirão; trânsito funciona em meia pista sentido Centro / bairro). Serviço de ligação de água. Os usuários do transporte público urbano devem ficar atentos a possíveis atrasos na linha de ônibus nº 3 – Urciano Lemos / Parque das Flores.