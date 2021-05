Horário do comércio é ampliado para o Dia das Mães

A Prefeitura de Araxá autorizou a ampliação do horário de funcionamento do comércio na semana que antecede o Dia das Mães – 9 de maio. A mudança atende pedido de lojistas preocupados com aglomerações durante a segunda melhor data de vendas no ano (atrás apenas do Natal).

De acordo com o decreto municipal, estabelecimentos comerciais podem funcionar na próxima quinta-feira (6) e sexta-feira (7) até as 20h e sábado (8) até as 17h. Já as lojas de galerias e shoppings centers poderão funcionar nos três dias, das 12h às 22h.

O município intensificará durante toda a semana a fiscalização do protocolo das medidas de distanciamento e segurança sanitária implementadas no comércio local. Também é obrigatório o uso de máscara de proteção facial em espaços públicos, como ruas e praças, em veículos de transporte público, incluindo carros de aplicativos de transporte, e em locais privados acessíveis ao público. As ações tentam impedir um aumento de casos positivos de Covid-19 após a data comemorativa.

O procurador-geral do Município e membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, Rick Paranhos, pede para que as pessoas evitem horários de grande movimentação.

“Estamos em busca do melhor caminho para não agravar ainda mais a crise econômica, social e sanitária que vivemos. Já tivemos provas que reduzir o horário de funcionamento aumenta os pontos de aglomeração. Por isso, adotamos essas medidas e pedimos conscientização à população. Também vamos evitar festas e confraternização com muitas pessoas. O momento é de cuidado e a maior demonstração de carinho é evitar que a pessoa que amamos seja contaminada com esse vírus”, destaca.