Hospital dos Brinquedos presenteia crianças do Cemei Central

Para a Mamãe Noel de Araxá, dona Marlene Goulart, Natal é o ano inteiro. Prova disso foi a entrega de cerca de 50 brinquedos para o Cemei Central Professora Olga Cunha Pinheiro, na manhã desta sexta-feira (30). A doação veio após uma solicitação do vereador Raphael Rios, que visitou recentemente o Centro de Educação e tomou conhecimento da demanda.

Na faixa etária das crianças do Cemei, as brincadeiras são muito importantes para o trabalho educacional da parte lúdica.

Fundadora do Hospital dos Brinquedos, dona Marlene Goulart disse que a entidade está perto de inaugurar a sede própria, e que o trabalho só tem a crescer. Desde 1998, brinquedos são restaurados e doados para crianças de toda parte do Brasil e já alcançou países na África e América do Sul.

Quem quiser ajudar o Hospital dos Brinquedos e encaminhar doações pode entrar em contato pelo telefone: (34) 3661-1777.