Iluminação pública de led reduz em 90% o número de solicitações de troca de lâmpadas em Araxá

A nova iluminação pública instalada em Araxá reduziu em 90% o número de solicitações de troca de lâmpadas queimadas ou com defeito e trouxe mais segurança para a população. De acordo com a secretaria municipal de Serviços Urbanos, os pedidos passaram de cerca de 150 por semana para apenas 15 com a implantação do novo sistema. O programa Araxá Cidade Luz, concluído em abril deste ano, fez a substituição de mais de 18 mil pontos de iluminação convencional (amarela) por led em todos os bairros da cidade e nas comunidades rurais do Itaipu e Boca da Mata.

Somente vias que não estão sob responsabilidade do Município, como por exemplo, a avenida Ananias Teixeira de Aguiar, que é de domínio do Estado, não recebeu iluminação de led. Para a implantação do projeto foram investidos cerca de R$ 14 milhões. A ação é um dos principais investimentos do setor público nos últimos anos.

A nova iluminação traz benefícios ambientais, embelezamento urbano e economia nos cofres públicos. Para a manutenção preventiva, um call center foi implantado para que o cidadão possa fazer solicitações sobre o serviço. Elas podem ser realizadas pelo telefone (34) 3661 – 2687, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.