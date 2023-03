Incubadora de empresas do Cefet Araxá auxilia na consolidação de negócios no mercado

Uma das formas dessas empresas se firmarem é por meio de programas de incubação, em que elas recebem acompanhamento para se desenvolverem. O Cefet conta com a Nascente, incubadora de negócios de impacto de base tecnológica, que recebe inscrições em fluxo contínuo. Empreendimentos podem se candidatar a qualquer momento para participarem de um dos seus nove núcleos incubadores, localizados em cada um dos campi da Instituição.

Segundo pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Sedectes), as principais dificuldades enfrentadas por startups e demais empresas de base tecnológica estão relacionadas aos recursos financeiros. Também são citadas dificuldades para encontrar e efetivar parcerias, falta de conhecimento empresarial e desafios com o marketing e a publicidade do produto ou serviço. Para muitos empreendedores, passar da ideia para a realidade de ter uma empresa consolidada no mercado é um caminho árduo.

O professor Flávio Cruzeiro, coordenador-geral da Nascente, explica que há grandes dificuldades para se começar um empreendimento competitivo, sustentável e organizado. “O processo de incubação é uma excelente oportunidade para um empreendimento nascente ganhar maturidade para se firmar no mercado”, afirma. “No Programa de Incubação, os empreendimentos percorrerão uma jornada desenhada para que eles se estruturem nos âmbitos tecnológico, gerencial, financeiro e mercadológico e, consequentemente, posicionem-se bem no mercado. Além disso, eles contarão com o apoio de uma instituição centenária e reconhecida”, diz.

Ele explica que, pela primeira vez, a incubadora oferta duas modalidades de entrada, a “residente” e a “não residente”. A modalidade “não residente” não oferece um espaço físico dentro da Nascente para o empreendimento, mas todos os serviços necessários para seu desenvolvimento gerencial e tecnológico continuarão sendo oferecidos, incluindo o acesso aos laboratórios do Cefet.

Este, inclusive, é um dos principais ganhos do programa de incubação: o acesso a toda a expertise dos cursos da Instituição. A Nascente tem sua sede no campus Gameleira, em Belo Horizonte, mas conta com núcleos incubadores em todos os campi. “Então, se um empreendimento, residente ou não, demandar um apoio técnico específico, ou mesmo uma infraestrutura laboratorial, que é oferecido em outro Núcleo Incubador, essa necessidade será viabilizada”. Assim, todo o conhecimento produzido no Cefet é compartilhado com os empreendedores.