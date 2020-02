Incubadora de empresas seleciona novo projeto em Araxá

A Incubadora de Empresas do CEFET-MG (Nascente) recebe, até o dia 18 de fevereiro, inscrições para o edital que selecionará um novo empreendimento para incubação no campus Araxá.

Uma incubadora funciona como um instrumento de apoio e estímulo ao surgimento de novas empresas. É um ambiente planejado para acolher e orientar projetos de empreendimentos que estão começando a surgir. Funcionam num sistema de condomínio empresarial.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, com propostas que tenham como objetivo o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços com emprego de tecnologias inovadoras.

Os projetos deverão envolver prioritariamente as áreas de atuação dos departamentos existentes no campus Araxá do CEFET-MG.

As propostas serão analisadas por uma comissão examinadora, a partir do plano de trabalho enviado e da realização de entrevistas. O resultado final está previsto para o dia 4 de março.

O edital e o formulário de inscrições estão disponíveis no site do CEFET-MG campus Araxá:

www.araxa.cefetmg.br/2020/02/05/edital-seleciona-projeto-para-o-processo-de-incubacao-na-nascente-incubadora-de-empresas-campus-araxa/

Conheça a Nascente Incubadora de Empresas do CEFET-MG: http://www.nascente.cefetmg.br/