Informe: Funcionamento de secretarias e autarquias municipais no Carnaval

A Prefeitura de Araxá informa sobre o funcionamento de secretarias, autarquias e espaços públicos coordenados atualmente pela Administração Municipal para o feriado de carnaval. Confira:

Centro Esportivo Álvaro Maneira

O Centro Esportivo Álvaro Maneira estará funcionando de 10h às 16h, nos dias 22, 23 e 25 de fevereiro, sábado, domingo e terça-feira, respectivamente. Na segunda-feira, 24, o clube não abre para o público. Na quarta-feira, 16, o centro estará de portas abertas para a realização de atividades do Projeto Viva a Vida, realizado pela Secretaria Municipal de Governo.

Unidades de Ensino – Cemei e Emei

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, os Centros e as Escolas Municipais de Educação Infantil (Cemei / Emei) funcionam normalmente até sexta-feira, 20, e retornam na quinta-feira, 27 de fevereiro. Já o setor administrativo da secretaria volta na quarta-feira, 26, a partir de meio-dia seguindo decreto municipal.

UPA, ESF e UBS

A Secretaria Municipal de Saúde definiu que, durante o feriado de carnaval, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – UniNorte e Unisse funcionam normalmente na segunda-feira, de 7h às 17h. Já UniOeste, UniLeste, UniCentro, UniNordeste e Unisa não estarão abertas para atendimento ao público e retornam na quarta-feira, 26, ao meio-dia, a exemplo das unidades do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) – antigos PSF. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funcionará em regime de plantão 24 horas.

Coleta de Lixo e Coleta Seletiva

A coleta de lixo e a coleta seletiva funcionarão nos dias 24, 25 e 26 deste mês e realizarão normalmente os serviços coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos por toda a cidade.

Guarda Patrimonial, Aeroporto Municipal Romeu Zema, Central de Videomonitoramento Urbano e Asttran

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania estará com os serviços coordenados pela pasta em funcionamento normal durante o carnaval. Em esquema de plantão 24 horas funciona a Guarda Patrimonial, o Aeroporto Municipal Romeu Zema e a Central de Videomonitoramento Urbano. A Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran) estará em expediente normal das 7h às 22h. O setor administrativo da secretaria funciona até sexta-feira, 21 de fevereiro, e volta na quarta, 26, a partir de meio-dia.

Museus e Teatro Municipal de Araxá

Em relação aos museus, a população poderá acessar os espaços coordenados pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) de 10h às 16h na segunda e na terça-feira. O Teatro Municipal ficará aberto das 9h às 13h. Na quarta-feira, 26, o funcionamento dos empreendimentos culturais será normal a partir das 8h da manhã. Os museus também estarão abertos no sábado, 22, e no domingo, 23, para visitação de 10h às 16h e 8h às 13h, respectivamente. Exceto domingo, o Teatro Municipal ficará aberto no sábado, das 9h às 13h.

Parque do Cristo

Ponto turístico de milhares de turistas, o Parque do Cristo, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, funciona normalmente durante o feriado de carnaval, inclusive aos finais de semana, das 7h às 22h.

Expediente nas repartições públicas

De acordo com decreto municipal, o expediente nas repartições públicas diretas e indiretas durante as festividades e comemorações alusivas ao carnaval será de ponto facultativo na segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25, e retornarão normalmente a partir de meio-dia de quarta-feira, 26 de fevereiro.