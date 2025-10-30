Ingressos para o 4º Festival da Pizza da Ampara já estão à venda

A Ampara realiza, no dia 8 de novembro, a quarta edição do Festival da Pizza, uma das ações beneficentes mais tradicionais da instituição. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar a manter os serviços assistenciais oferecidos gratuitamente a pessoas em tratamento contra o câncer em Araxá e região.

As pizzas serão pré-assadas e estarão disponíveis em dois sabores: calabresa e presunto com mussarela. A retirada será feita na sede da Ampara (Avenida Senador Montandon, 98, Centro), no próprio dia do festival, das 11h às 13h, mediante apresentação do ticket.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos com antecedência ou no momento da retirada, ao valor de R$ 35,00 cada. Os tickets estão sendo comercializados por colaboradores, membros da diretoria e também diretamente na instituição.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (34) 3612-1611 e (34) 99685-5070 (WhatsApp).

A coordenadora da Ampara, Lidina Teles, reforça que o festival é uma oportunidade de unir solidariedade e participação comunitária.

“O Festival da Pizza é uma das campanhas que mais mobiliza nossos amigos e parceiros. Cada pizza vendida representa um gesto concreto de apoio ao nosso trabalho e contribui para que possamos continuar oferecendo cuidado e acolhimento às pessoas que enfrentam o câncer”, destaca.