Iniciativa estimula envio de flores no Dia das Mães

O Governo de Minas lançou, nesta segunda-feira (4), a campanha “Envie um abraço em forma de flor”, que estimula a população mineira a presentear com flores no próximo domingo (10), Dia das Mães.

Promovida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com as vinculadas Emater-MG, Epamig e IMA, a iniciativa pretende minimizar o impacto que a pandemia da Covid-19 tem levado ao segmento, um dos mais afetados no período de isolamento social.

Isso porque cerca de 90% da produção é voltada especialmente para flores de corte destinadas a eventos e comemorações, como casamentos, aniversários, congressos e formaturas.

Com o cancelamento de eventos, o segmento, um dos primeiros a ser afetado, pode ser um dos últimos a voltar à normalidade, já que não há qualquer previsão de retorno das atividades que geram aglomeração de pessoas.

Homenagem

Diante deste cenário, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento desenvolveu a campanha para incentivar o envio de flores no Dia das Mães. “Por conta das medidas de isolamento, eu não vou pessoalmente levar meu amor para minha mãe neste ano. Mas irei manifestar todo o meu carinho enviando uma flor que ela tanto ama. Você também pode fazer o mesmo. Mande uma flor para sua mãe, avó, tia, uma madrinha querida e até para aquela professora que você tanto gosta. Manifeste seu carinho em forma de flores”, sugere a secretária Ana Valentini.

A campanha contará com a publicação de peças gráficas e vídeos nas redes sociais de todo o Sistema Agricultura, canais que contam com mais de 120 mil seguidores de todas as regiões de Minas e do Brasil.

Queda no faturamento

O presidente da Associação dos Distribuidores e Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais (ADPF-MG), Flávio de Assis Vieira, conta que o faturamento de todo o setor caiu cerca de 75%. “Os 25% que restam têm sido principalmente graças aos supermercados e às vendas nas redes sociais e e-commerce”, pontua.

Vieira aproveita para pedir aos mineiros que enviem flores, presente tão tradicional nesta data. “A flor simboliza paz, tranquilidade, amor, atenção. Neste momento, acho que todo ser humano está precisando disso. Já que não podemos abraçar, transmitir carinho por meio da beleza de uma flor é uma excelente alternativa”, diz.

O produtor Mário Raimundo de Melo, de Barbacena, na região Central, e de Alfredo Vasconcelos, do Campo das Vertentes, destaca que as flores alegram o ambiente doméstico. Ele lembra que, além de proporcionar momentos de alegria e encantamento, a ação ajuda os produtores.

Soluções

Na busca de soluções para enfrentar a crise, o Governo de Minas, por meio da Seapa, realizou reunião por videoconferência com a Câmara Técnica Setorial da Floricultura para conhecer as principais necessidades dos produtores no momento.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Pesquisa em Flores, Hortaliças e Plantas Medicinais da Epamig, Simone Reis, Minas Gerais é o segundo maior produtor brasileiro de flores e plantas ornamentais. “O setor emprega em média 10 pessoas por hectare, valoriza a mão de obra feminina e pode ser opção de renda para a agricultura familiar, daí a sua importância para o estado”, avalia.

Ações conjuntas da Epamig e Emater-MG também estão sendo desenvolvidas para realizar um diagnóstico da situação atual, apoiar floricultores e promover iniciativas para o fortalecimento do setor. “Continuamos assistindo alguns produtores em relação aos cuidados sanitários e buscando alternativas para ajudá-los a superar este momento, seja por meio de televendas, comércio on-line, entrega em domicílio ou buscando reduções no custo de produção”, explica o diretor técnico da Emater-MG, Feliciano Nogueira de Oliveira.

Certificação

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que possui 15 selos de certificação para diversos produtos agropecuários, foi responsável pelo primeiro selo de flores orgânicas do Brasil. O certificado foi entregue a um produtor de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.