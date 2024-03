Inscrições abertas para eleição de conselheiros para o Conselho Municipal de Assistência Social

Estão abertas as inscrições para a eleição de conselheiros da sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para a gestão do biênio 2024/2026.

A oportunidade de representar a Sociedade Civil é voltada para residentes maiores de 18 anos em Araxá. As inscrições acontecem até terça-feira, 5 de março. Os interessados devem preencher o formulário disponível em (https://tinyurl.com/y6tb6kcu).

Podem se candidatar representantes de usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e trabalhadores da área

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Lillian Cristina Pereira, a participação ativa no CMAS garante condições de acesso da população ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social, suas políticas públicas, abrangendo projetos, programas, serviços e benefícios, sobretudo no que refere-se às questões orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.

“A eleição dos conselheiros é uma oportunidade única para os cidadãos de Araxá contribuírem ativamente para o desenvolvimento e o bem-estar social da comunidade”, diz.