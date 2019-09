Inscrições abertas para o Startup Weekend 2019

Entre os dias 27 e 29 de setembro, Araxá recebe mais uma edição do Startup Weekend. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site bit.ly/swaraxa2019. O evento será realizado no Uniaraxá e tem como objetivo estimular os participantes a encontrar métodos para inovar, além de descobrir o potencial de projetos e negócios.

Será um fim de semana intenso, começando na sexta-feira à noite (27) e terminando no domingo (29) com a apresentação das startups diante de um júri formado por representantes de grandes empresas, aceleradoras e investidores.

Startup Weekend

É uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto em uma missão para inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades.

O Startup Weekend é um evento de imersão, uma experiência em que empreendedores e aspirantes a empreendedores podem descobrir se suas ideias de startups são viáveis.

Todos os eventos do Startup Weekend seguem o mesmo modelo: qualquer pessoa pode expor a sua ideia de startup e receber feedback de outros participantes.

São formadas equipes em torno das melhores ideias (determinadas por votação) e a partir daí são 54 horas de criação de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. O fim de semana termina com a apresentação dos projetos a empreendedores de sucesso em uma nova oportunidade para receber feedback.

Evento

Inscrições: https://www.sympla.com.br/startup-weekend-araxa__588510

Data: Dias 27, 28 e 29 de setembro

Local: Uniaraxá – Av. Ministro Olavo Drumond, 5, São Geraldo.

Mais informações: Felipe Rosa (34) 99179.2035 e Luiz Fernando (34) 98827.9229