Inscrições para concurso público da Prefeitura de Araxá vão até 3 de agosto; são 229 vagas distribuídas entre cinco secretarias

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Araxá estão abertas e vão até o dia 3 de agosto. Estão sendo ofertadas 229 vagas – sendo 12 para pessoas com deficiência (PcD) e 46 para negros – distribuídas entre as Secretarias Municipais de Saúde; de Fazenda, Planejamento e Gestão; de Serviços Urbanos; de Ação Social; e Procuradoria Geral do Município.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 50 para o nível fundamental, R$ 60 para o nível médio ou técnico e R$ 70 para o nível superior, de acordo com o cargo preterido.

A remuneração varia de R$ 1.371 a R$ 5.900 mensais, mais auxílio-alimentação de R$ 650 e outros benefícios voltados ao servidor público municipal.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site ( www.ibgpconcursos.com.br ), onde também estão disponíveis o edital e demais informações sobre o concurso.

Link direto para o concurso da Prefeitura de Araxá: ( https://tinyurl.com/73hdc49k ).