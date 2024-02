Inscrições para o Concurso Público da Fundação Cultural Calmon Barreto estão abertas até 23 de fevereiro

As inscrições para o Concurso Público da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) já estão abertas e seguem até o dia 23 de fevereiro (até às 15h59). São 69 vagas, mais formação de cadastro reserva, com remuneração que varia entre R$ 1.371,00 e R$ 3.543,00.

Entre as vagas oferecidas estão: auxiliar de serviços gerais; auxiliar de serviços – tecelã; encanador; jardineiro; pedreiro; monitor de museus; motorista; suporte técnico – sonorização; suporte técnico – iluminação; suporte técnico – edição; eletricista; professores de música (várias áreas); analista de comunicação – eventos, cerimonial e protocolos; analista de comunicação – jornalista; professor de artes cênicas; professor de artes plásticas; professor de dança; e técnico superior de serviço público – história/pesquisador.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP Concursos ( novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=389 ). No mesmo link, é possível encontrar o edital com todos os anexos.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 50,00 para nível fundamental; R$ 60,00 para o nível médio/técnico; e R$ 70,00 para o nível superior.