Entidades assistenciais recebem recursos que garantem direitos do público entre 18 e 59 anos em vulnerabilidade social

Cinco entidades assistenciais foram contempladas com recursos para custeio das atividades nesta quinta-feira (25). As verbas foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares do deputado federal Mário Heringer e do deputado estadual Bosco. O repasse vai garantir direitos do público entre 18 e 59 anos, que não são contemplados com os fundos especiais que atendem crianças de 0 a 17 anos e a população acima de 60 anos.

Ao todo, R$ 303.559,00 mil foram repassados pela Prefeitura de Araxá. O trabalho das instituições visa atender direitos específicos da população assistida, como educação, saúde, assistência social, dentre outros. O objetivo principal é o atendimento às necessidades básicas daquela parte da população que vivencia situações de pobreza, de risco ou vulnerabilidade(fragilidade) social.

Entidades Contempladas

Camta – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá – R$ 99.999,00

Movart – Instituto das Artes e Movimento – R$ 50.000,00

Obras Sociais Auto de Souza – R$ 53.560,00

Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo – R$ 50.000,00

Recanto do Idoso São Vicente de Paula – R$ 50.000,00