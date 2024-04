Prefeitura de Araxá realiza força-tarefa para facilitar o escoamento da produção agrícola

Com o objetivo de oferecer melhor trafegabilidade para moradores, fornecedores e produtores da zona rural, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária realiza uma força-tarefa para manutenção das estradas rurais do Município. O trabalho vai facilitar o escoamento da produção agrícola após o período chuvoso na região.

As equipes são compostas por quatro frentes de trabalho divididas em diversos pontos da zona rural da cidade. Nos locais são realizadas intervenções com patrolamento, cobertura com cascalho e retirada de resíduos.

O cronograma de manutenção das estradas rurais no município é divulgado diariamente nas mídias oficiais da Prefeitura de Araxá.