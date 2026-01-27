Investimentos no Aeroporto Romeu Zema ampliam operações e impulsionam crescimento na aviação executiva

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Araxá no Aeroporto Municipal Romeu Zema ampliaram a capacidade operacional do terminal e impulsionaram a aviação executiva, que registrou crescimento de 17,5% na movimentação em 2025 em relação ao ano anterior. As melhorias estruturais, aliadas à retomada das operações noturnas, fortaleceram o papel estratégico do aeroporto para a logística, os negócios e os serviços essenciais atendidos pelo terminal.

No ano passado, o aeroporto registrou a movimentação total de 14.454 passageiros, considerando embarques, desembarques e trânsito. A soma inclui voos comerciais, aviação executiva, táxi aéreo, operações aeromédicas, aviação militar e voos de instrução.

Somente a aviação executiva apresentou o crescimento mais significativo entre 2024 e 2025. O número de passageiros passou de 5.670 para 6.664, o que representa um aumento de 17,5%. Já os movimentos de aeronaves, considerando pousos e decolagens, passaram de 1.456 para 1.761 no comparativo do mesmo período.

Em 2025, os voos comerciais também mantiveram a cidade conectada à malha aérea regional, com 3.788 embarques e 3.690 desembarques. O fortalecimento refletiu ainda no transporte de cargas, onde o terminal registrou a movimentação de 18.960 quilos.

Estrutura

Entre os principais investimentos está a implantação do novo sistema de balizamento noturno, inaugurado pela Prefeitura de Araxá em novembro de 2025, que possibilitou pousos e decolagens em qualquer horário. A medida ampliou as operações e trouxe impactos diretos para serviços estratégicos, como o transporte aeromédico, permitindo transferências urgentes para grandes centros a qualquer momento.

Outro avanço é a construção de dois novos hangares, em parceria com a iniciativa privada, sendo um já concluído e outro em fase final de obras. Conforme o administrador do aeroporto, Fabiano Cota, as estruturas ampliam a capacidade operacional do aeroporto e fortalecem a aviação executiva, ao permitir a instalação e a permanência de mais aeronaves no terminal.

“Com o balizamento noturno e os hangares, o aeroporto passou a oferecer operações em tempo integral, ampliando o leque de serviços disponíveis e fortalecendo principalmente a aviação executiva, que hoje é o maior movimento do espaço”, destaca o administrador do aeroporto, Fabiano Cota.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Marcus Fonseca Borges, os investimentos refletem diretamente na capacidade de atração de novos negócios. “A logística é determinante para quem deseja investir. Um aeroporto estruturado, com operação ampliada e acesso facilitado, torna Araxá mais competitiva, movimenta a economia e cria oportunidades para o desenvolvimento da cidade”, afirma.

Grade de voos comerciais

A rota Araxá–Belo Horizonte (Confins) é operada pela Azul Linhas Aéreas, com voos diretos às segundas, quartas e sextas-feiras. A saída de Confins ocorre às 9h10, com chegada em Araxá às 10h45 e partida para a capital mineira às 11h10.

A partir de Belo Horizonte, os passageiros têm acesso a uma ampla malha aérea, com conexões para mais de 40 destinos nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre e Curitiba, além de voos internacionais, facilitando viagens a trabalho, turismo e negócios.