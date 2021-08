IPDSA abre licitação para revisão do Plano Diretor Estratégico de Araxá

“O futuro é pensar a cidade bem planejada, pensar a cidade como moradia, trabalho e lazer, tudo junto”. A frase é do urbanista brasileiro Jaime Lerner, o segundo mais influente do mundo. E é com essa diretriz que Araxá irá realizar uma revisão do Plano Diretor Estratégico.

A licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela coordenação da revisão do plano foi publicada no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma) do último dia 28 de julho.

O superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Ney Dutra, relata que a última revisão do Plano Diretor foi feita em 2006 e, de lá pra cá, a cidade cresceu, desenvolveu e modificou seu cenário urbano.

“Essa revisão é de suma importância para estabelecer diretrizes para o crescimento do espaço urbano ordenado, funcional, inclusivo e sustentável. O ideal é que essa revisão aconteça pelo menos a cada 10 anos, uma vez que a cidade está em constante mudanças e transformações”, explica.

De acordo com ele, é o Plano Diretor Estratégico que vai disciplinar o desenvolvimento e expansão urbana nos seus aspectos econômicos, físicos e sociais visando obter melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

O novo plano também vai revisar as regras urbanísticas vigentes hoje no município, como a Lei de Escalonamento Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo de Araxá, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Edificações e Código de Posturas.

A abertura do envelope das empresas concorrentes será no dia 13 de agosto e, assim que a empresa vencedora der início aos trabalhos, a estimativa é que o Plano Diretor seja concluído em cerca de 6 meses.

“É um processo longo e envolve não só o Poder Executivo, como também o Legislativo, através de aprovação e atualização de leis municipais; e toda a comunidade, através de audiências públicas. Há ainda a previsão de estudos aprofundados de cidades-modelos e como adequar essas experiências de outros municípios à realidade de Araxá”, afirma Ney.