O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá divulgou o resultado final do concurso público com a oferta de 18 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio/técnico e superior, de acordo com os cargos e funções públicas. O certame é realizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP Concursos).

O resultado final para as vagas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência (PcD) está disponível no link: ( https://tinyurl.com/bdfckswt ).