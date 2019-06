IPDSA e Casa do Pequeno Jardineiro plantam ipês amarelos em área verde da Prefeitura

A Prefeitura promoveu um trabalho de parceria em prol do crescimento da cidade na manhã desta quinta-feira, 27 de junho. O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e o Programa Casa do Pequeno Jardineiro, coordenado pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, se uniram para fazer o plantio de dez ipês amarelos em área verde institucional da Prefeitura, situada próxima a antiga Nestlé, no bairro Odilon José Carneiro, conhecido como Mangueiras.

O objetivo foi compensar a retirada da mesma espécie na Avenida Cassiano de Paula Nascimento. “O ipê estava no canteiro central estreito e cimentado, com as raízes expostas levantando o piso. O tronco da árvore possuía parasitas e estava inclinado causando riscos para população. A árvore se encontrava em desacordo com a Lei n° 3295 / 1997 – Manual de Arborização Urbana de Araxá”, destaca o chefe da Divisão de Meio-Ambiente do IPDSA, Givago Mateus Leite, presente no plantio.

Também acompanharam a ação, a chefe de Divisão de Fiscalização, Glaucia Marques de Resende, e o agente de Fiscalização, Lucas Borges Salerno, do IPDSA, e quatro alunos do Programa Casa do Pequeno Jardineiro, orientados pelo educador ambiental Jeferson Moraes Simões. O plantio faz parte do cronograma do instituto e também do programa de contribuir com o meio-ambiente e criar uma área rica de diversas espécies nativas. Para um dos alunos da Casa do Pequeno Jardineiro, Jonata Ribeiro de Souza, de 17 anos, a cidade só ganha com áreas verdes. “É bom para a população respirar um ar mais puro. Acho de muita importância o que estamos fazendo aqui”.

Givago reitera que o objetivo é fazer esse mesmo procedimento para as áreas verdes existentes na zona urbana de Araxá. “São inúmeros benefícios que influenciam principalmente no clima da região. A comunidade é sempre beneficiada com a revitalização da área verde. Araxá está acima da média nacional com relação as áreas verdes. Aqui aonde estamos plantando é um espaço muito propício que estava degradado, por conta disso, vamos percorrer todas as áreas verdes do nosso município com esse trabalho”, completa.

Mais sobre a espécie

Ipê é uma palavra de origem tupi, que significa árvore cascuda, e é o nome popular usado para designar um grupo de nove ou dez espécies de árvores com características semelhantes de flores brancas, amarelas, rosas, roxas ou lilás.