IPDSA realiza live de treinamento para uso dos novos serviços digitais nesta sexta-feira (13)

Para orientar profissionais e cidadãos sobre a utilização dos novos serviços digitais, o IPDSA realiza nesta sexta-feira (13), às 14h, uma live de treinamento aberta à comunidade, com explicações detalhadas sobre o funcionamento da plataforma. Durante a transmissão, serão apresentados o cadastro de usuários, o protocolo de solicitações, o acompanhamento de processos e outras funcionalidades que permitem a tramitação 100% digital de serviços nas divisões de Urbanismo, Meio Ambiente, Fiscalização, Administração e Loteamentos.

O lançamento oficial dos serviços ocorreu na quinta-feira (12), no auditório da Prefeitura Municipal, com a participação de profissionais do setor, servidores públicos, representantes da área técnica, membros da sociedade civil e imprensa. Agora, a prioridade é garantir que todos os usuários estejam capacitados para utilizar o sistema de forma prática e segura.

A live é aberta a toda a comunidade. Para acompanhar, basta acessar o link www.youtube.com/live/Le8v2mCYSE0 e clicar em “Definir Lembrete” para receber a notificação quando a transmissão começar. Para utilizar a plataforma, é necessário realizar um cadastro gratuito pelo site araxa.aprova.com.br . Em caso de dúvidas, o suporte técnico está disponível em horário comercial, diretamente pelo portal.