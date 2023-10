Iprema abre edital de concurso público com a oferta de 12 vagas; inscrições começam no dia 18 de dezembro

A Prefeitura de Araxá lançou edital para concurso público do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema). Ao todo, são 12 vagas, sendo 11 para ampla concorrência e 1 para candidatos autodeclarantes negros ou pardos. As inscrições acontecem no período de 18 de dezembro a 17 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico ( https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=370 ).

Entre os cargos disponíveis estão Agente de Serviços Gerais; Agente de Serviços Previdenciários Administrativos; Agente de Serviços Previdenciários Contábeis; Analista Administrativo; Analista de Gestão de Recursos Humanos; Analista Contábil; Analista de Serviços Previdenciários; Analista de Serviço Social e Procurador Autárquico.

A remuneração varia de R$ 1.371,00 a R$ 4.750,00 mensais para uma jornada de trabalho de até 40 horas semanais, mais auxílio-alimentação de R$ 650 e outros benefícios voltados ao servidor público municipal.

O edital e anexos com todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa IBGP Concursos ( https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=370 ).