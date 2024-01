Iprema vai inaugurar sede própria no Dia Nacional do Aposentado

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) vai inaugurar a sua sede própria na próxima quarta-feira, 24 de janeiro, Dia Nacional do Aposentado, a partir das 10h, na rua Franklin de Castro, nº 160 – Centro, dentro das comemorações de 32 anos do instituto.

O espaço, que por muitos anos abrigou o Museu Calmon Barreto, passou por reforma geral, contemplando desde a cobertura até a modernização das instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de salas, novos revestimentos, reparos no sistema sanitário, pintura geral e sistema de combate a incêndio.

O superintendente do Iprema, Rogério Farah, destaca que a conquista da sede própria representa evolução física e financeira para o instituto.

“Como este imóvel pertence ao Município, não teremos mais despesas com aluguel, além de usufruir de uma localização privilegiada e com mais acessibilidade. Isso reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua em prol dos nossos beneficiários. É importante ressaltar também que, neste período de preparação para a mudança, nosso atendimento está focado em casos de urgência e emissão de contracheques”, ressalta.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O instituto também realiza atendimentos pelo WhatsApp (34) 9.9972-7982.

Excepcionalmente nos dias 22 e 23 de janeiro, segunda e terça-feira, não haverá atendimento em função da mudança para a nova sede.